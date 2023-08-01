三星国行新品发布会定档 8 月 3 日，Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 折叠屏手机等亮相

IT之家 8 月 1 日消息，三星今日官宣中国新品发布会将于 8 月 3 日 19:00 举行，届时国行版 Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 折叠屏手机、Galaxy Watch 6 系列、Galaxy Tab S9 系列将正式亮相。

▲ 图源三星官博

关于以上新品的配置，IT之家此前已经进行过详细报道。

Galaxy Z Fold 5 提供冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色，后两款为三星商城专供。该手机配备 6.2 英寸外屏以及 7.6 英寸内屏，两块屏幕的峰值亮度均达到 1750 尼特，采用超闭合精工铰链，配备 1000 万像素前置镜头 + 400 万像素屏下镜头，后置 5000 万像素广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头，电池容量为 4400mAh，搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器。

▲ 图源三星官网，下同

Galaxy Z Flip 5 提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白、极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄共八款配色，其中后四款配色为三星商城专属。该手机同样搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，外屏尺寸升级为 3.4 英寸，内屏尺寸为 6.7 英寸，电池容量为 3700mAh（典型值）。

Galaxy Tab S9 系列提供云影灰、云雾金两款配色，Ultra 提供云影灰一款配色。该系列平板搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，标准版屏幕尺寸为 11 英寸，Plus 版为 12.4 英寸，Ultra 版为 14.6 英寸，仅 Ultra 版支持 5G 网络。

Galaxy Watch 6 提供云影灰、星河白、星系银三款配色，有 44mm 和 40mm 两个尺寸可选，采用装甲铝材质。Galaxy Watch 6 Classic 提供宇夜黑、星系银两款配色，有 43mm 和 47mm 尺寸可选，采用不锈钢材质，旋转表圈设计也在这一代回归。两款产品均配色蓝宝石玻璃镜面，支持睡眠追踪、身体成分测量等功能。

IT之家附三星新品先行者售价：

Galaxy Z Flip5：

8GB+256GB 8499 元

8GB+512GB 9499 元

Galaxy Z Fold5：

12GB+512GB 13999 元

12GB+1TB 15999 元

Galaxy Tab S9：

8GB+128GB 6499 元

12GB+256GB 7399 元

Galaxy Tab S9+：

12GB+256GB 7999 元

12GB+512GB 8899 元

Galaxy Tab S9 Ultra：

12GB+256GB 9499 元

12GB+512GB 10399 元

16GB+1TB 12699 元

Galaxy Watch 6：

蓝牙 40mm 1899 元

蓝牙 44mm 2099 元

Galaxy Watch 6 Classic：

蓝牙 43mm 2799 元

蓝牙 47mm 3099 元

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