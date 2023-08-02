中国电信：三星“心系天下”W 系列新一代折叠屏手机即将到来

IT之家 8 月 2 日消息，中国电信天翼终端今日宣布，三星“心系天下”W 系列新一代折叠屏手机即将到来，“开启大屏时代，智享精致生活”，预计命名为 W24。

▲ 图源天翼终端公众号

三星“心系天下”W 系列是中国电信和三星联手打造的超高端手机，从 2008 年开始，就每年推出一代。从 W23 系列开始，“心系天下”系列开始推出大、小折叠两款机型，预计今年也是如此。

三星 Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 折叠屏手机此前已经发布，国行版将于 8 月 3 日正式亮相。关于这两款机型的配置，IT之家此前已经进行过详细报道。

▲ 图源三星官网

Galaxy Z Fold 5 提供冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色，后两款为三星商城专供。该手机配备 6.2 英寸外屏以及 7.6 英寸内屏，两块屏幕的峰值亮度均达到 1750 尼特，采用超闭合精工铰链，配备 1000 万像素前置镜头 + 400 万像素屏下镜头，后置 5000 万像素广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头，电池容量为 4400mAh，搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器。

▲ 图源三星官网

Galaxy Z Flip 5 提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白、极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄共八款配色，其中后四款配色为三星商城专属。该手机同样搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，外屏尺寸升级为 3.4 英寸，内屏尺寸为 6.7 英寸，电池容量为 3700mAh（典型值）。

按照往年惯例，三星“心系天下”W24 系列手机的外观设计会与 Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 有所不同，配置大致不变。

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