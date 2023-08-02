苹果推出“苹果式支付”广告活动，宣传 Apple Pay 服务

IT之家 8 月 2 日消息，苹果公司近日推出了一项新的广告活动，以宣传其 Apple Pay 服务，该活动使用了“苹果式支付”（Pay the Apple Way）的口号，在广告牌、社交网络等多个平台展示。

IT之家注意到，“苹果式支付”广告活动旨在展示使用 iPhone 或 Apple Watch 进行购物时无需从钱包中拿出卡片的便捷性，苹果强调了 Apple Pay 的简单、快速和安全性。苹果在美国和英国安装了广告牌，这也是其宣传 Apple Pay 的主要地区。苹果计划在街头广告牌和商场展位上展示一种动态而沉浸式的体验，用户在伦敦、伯明翰、曼彻斯特、达拉斯和亚特兰大等城市都能看到这些广告。

该活动还配有四个视频，展示了使用 Apple Pay 的便捷性，苹果计划在 TikTok、Twitter、Instagram 等社交网络上播放这些视频。对于 TikTok，苹果还与 TikTok 创作者合作，每人都回答“我能用苹果支付做什么？”这个问题，以引发关于无接触支付用途的讨论。

这项广告活动已经启动，广告已经出现在各个城市和社交媒体网络上。Apple Pay 是最广泛使用的无接触支付方式之一，苹果称其在美国被超过 85% 的零售商接受。

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