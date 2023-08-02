分析师：苹果 2023 年第三季度营收将创 2016 年以来最大跌幅

IT之家 8 月 2 日消息，据路透社报道，分析师们预测，苹果公司将在本周四公布其 2023 财年第三季度的财报，而这将可能是自 2016 年以来苹果第三季度营收下滑最大的一次。分析师们认为，苹果面临着 iPhone 销售放缓的问题，尤其是在美国和南美市场，而中国市场则“预计持平”。

该报告援引 Refinitiv 的数据表明，预计苹果 2023 财年第三季度的营收将同比下降 1.6%，而 iPhone 的营收则将下降 2%，相比之下，去年同期 iPhone 的营收增长了 3%，上一季度增长了 1.5%。分析师们表示，iPhone 销售的疲软主要来自美洲地区，预计该地区的营收将下降 6%。而苹果在中国的表现则相对较好，该市场是苹果第三大市场，但由于经济复苏不平衡，该市场的营收预计与去年同期持平。

除了 iPhone 外，苹果的 Mac 和 iPad 产品线也面临着下滑的压力，据 Refinitiv 的数据显示，这两个产品线的营收预计分别下降 10.6% 和 11.2%。不过，苹果的服务业务或许能够成为一道亮丽的风景线，一些分析师认为，由于广告市场的回暖以及 iCloud 订阅价格的上调，苹果的服务业务将保持 5.7% 的增长率，这一业务目前占据了苹果总营收的四分之一左右。

2016 年第三季度苹果的利润为 78 亿美元（IT之家备注：当前约 557.7 亿元人民币），营收为 423.6 亿美元，同比分别下降了 27% 和 14.6%。

苹果即将在 9 月份发布和发售的 iPhone 15 系列，而在新款 iPhone 发布前，苹果的 iPhone 销售通常会出现下滑，因为消费者会等待新品的到来。不过这些分析师似乎认为，今年的下滑将比往年更为严重。

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