苹果关闭 iOS 16.5.1 验证通道，阻止用户从 iOS 16.6 降级

IT之家 8 月 2 日消息，上周苹果公司发布了 iOS 16.6 更新，为 iPhone 和 iPad 用户带来了 16 项安全修复。现在苹果已经关闭了 iOS 16.5.1 和 iPadOS 16.5.1 的验证通道，这意味着已经升级到新版本系统的用户无法再降级到这个版本。

iOS 16.5.1 于 6 月 21 日发布，修复了闪电接口转 USB 相机适配器的问题，以及两个安全漏洞。其中一个漏洞允许以内核权限执行任意代码，另一个是 WebKit 漏洞，允许恶意网页内容执行任意代码。苹果公司还通过多个安全响应更新为 iOS 16.5.1 提供了额外的安全补丁。

iOS 16.6 于 7 月 24 日发布，修复了 16 个安全漏洞，这些漏洞涉及内核、Find My、WebKit 和苹果神经引擎等多个领域。苹果公司表示，其中两个漏洞可能正在被积极利用。

IT之家注意到，iOS 16.6 可能是 iOS 16 在今年秋季正式发布 iOS 17 之前的最后一个更新，这也意味着这可能是 iPhone 8 和 iPhone X 等不支持 iOS 17 的设备的最后一个软件更新。不过，苹果公司可能会至少再为这些设备提供一年的安全补丁。

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