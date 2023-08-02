比亚迪 7 月各车型销量出炉，10 款车破万

IT之家 8 月 2 日消息，比亚迪昨日发布了 7 月份销量数据，比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，上年同期销量 162,530 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

今年 7 月，比亚迪王朝、海洋系列销售 249959 辆，同比增长 54.1%；腾势汽车销售 11146 辆。

从各车型销量来看，比亚迪 7 月份有 10 款车型销量超过了万辆，分别是宋家族、秦家族、汉家族、元家族、海鸥、海豚、唐、护卫舰 07、驱逐舰 05 和腾势 D9。其中，宋家族以 51258 辆的销量位居榜首，包括王朝网平台的宋 PRO 和宋 MAX 18800 辆，海洋网平台的宋 PLUS 32458 辆。

IT之家注意到，秦家族以 44695 辆的销量紧随其后，包括秦 EV、秦 Pro EV、秦 Pro DM 等多款车型。与秦定位相近的驱逐舰 05 也有不俗表现，销量达到了 11994 辆。

汉家族作为比亚迪旗舰级轿车，7 月份销量为 25237 辆。元家族作为比亚迪最畅销的小型 SUV，7 月份销量为 31456 辆。海鸥和海豚分别是比亚迪在王朝网和海洋网平台上推出的两款紧凑型 SUV，7 月份销量分别为 28001 辆和 31950 辆。唐作为比亚迪中大型 SUV，7 月份销量为 12662 辆。护卫舰 07 作为比亚迪在海洋网平台上推出的一款中型 SUV，7 月份销量为 4501 辆。腾势 D9 作为比亚迪的一款高端 MPV，7 月份销量为 11146 辆。

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