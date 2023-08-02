手动挡 GT3 RS 来了：保时捷推出限量版 911 S / T，庆祝 911 跑车诞生 60 周年

IT之家 8 月 2 日消息，为了庆祝 911 跑车诞生 60 周年，保时捷推出了一款限量版的 911 S / T。这款车将 911 GT3 RS 的 4.0 升发动机和 911 GT3 Touring 的车身结合起来，搭配手动变速箱，是 992 系列中最轻的一款 911。

保时捷 911 S / T 搭载了一台 4.0 升水平对置六缸发动机，最大功率达到 518 马力，与 GT3 RS 相同。这台发动机与一台全新开发的离合器相匹配，减轻了约 23 磅的转动质量。变速箱的齿比也比标准的 GT3 更短，提高了响应速度。保时捷称，911 S / T 可以在 3.5 秒内从静止加速到 60 英里（IT之家备注：约 96.56 公里）/小时，最高时速为 186 英里（约 299.34 公里）/小时。

911 S / T 的车身来自于 GT3 Touring，没有后扰流板，但有一个带有“昆尼翼片”（Gurney Flap）的伸缩式后扰流板。车身的多个部件都采用了碳纤维增强塑料（CFRP）制造，包括引擎盖、车顶、前翼和车门，以及后轴的防倾杆和剪切板。车轮采用了镁合金材质，刹车系统采用了保时捷陶瓷复合刹车（PCCB），电池采用了锂离子启动电池，玻璃采用了轻量化玻璃。这些措施使得 911 S / T 的整备质量仅为 3056 磅（约 1387424 克），比手动挡的 GT3 Touring 轻了 70 磅。

911 S / T 的外观有几个独特之处，比如可选的传统设计套件、海岸蓝金属漆和陶瓷色轮毂，保时捷标志和 911 S / T 型号标识均采用金色。

保时捷计划生产 1963 辆 911 S / T，以纪念 911 跑车 1963 年首次亮相。这款车的起售价为 291650 美元（当前约 209.4 万元人民币），将在 2024 年春季开始交付美国市场。

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