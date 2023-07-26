保时捷 2023 年上半年全球业绩出炉，销售收入同比增长 14%

IT之家 7 月 26 日消息，保时捷今日公布了 2023 年上半年业绩数据。数据显示，保时捷今年上半年销售收入增长 14.0%，达到 204.3 亿欧元；营业利润增长 10.7%，达到 38.5 亿欧元。

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同时，保时捷的集团销售回报率为 18.9%，且“由于对产品和创新业务进行了大量投资”，汽车业务净现金流略有下降，由上一财年的 23.9 亿欧元降至 22.2 亿欧元。

此外，由于对持续运营业务的投资活动增加以及库存暂时上调，使得该集团的汽车业务的净现金流利润率由上一财年同期的 14.5% 降至 11.7%。

对于这样的成绩，大众汽车 CEO 奥博穆（Oliver Blume）予以肯定，“我们再一次取得了成功的业绩表现，同时为我们的未来进行了大量投资。这表明了我们对自身战略的坚定承诺。客户的积极反馈和良好业绩表明，我们正走在正确的道路上。”

保时捷全球执行董事会副主席 Lutz Meschke 也称，“尽管成本较去年有所上升，但集团销售利润仍增长了近 11%。成本增加的部分原因是通胀环境、新款保时捷 Cayenne 上市相关的营销活动、数字化投入以及对赛车运动的参与度提升。”

IT之家此前报道，保时捷 7 月 12 日公布了 2023 年上半年中国市场及全球各地区销量情况：1-6 月，保时捷共向全球客户交付了 167354 台新车，同比增长 14.7%。

中国市场方面，保时捷今年 1 月至 6 月新车交付量达 4.38 万台，同比增长 8%。911 及 Taycan 两款标志性车型的销量在今年上半年均实现双位数的高速增长，同比分别增长 57% 和 46%。同时，保时捷易手车的销量较去年同期增长 20%。

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