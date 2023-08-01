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江西将发放 1 亿元消费券：汽车 6000 万元、智能家电 2000 万元

2023/8/1 21:35:59 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 1 日消息，省商务厅、省政府新闻办今日联合召开《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》新闻发布会。上半年全省举办各类促消费活动 3000 多场，发放消费券 5 亿多元。其中，南昌市举办中国南昌国际龙舟赛，配套汽车展、房产展和美食集市等活动，汽车销售金额超 7500 万元

今年下半年省商务厅将统筹安排省级商务发展资金 1 亿元发放消费券，比去年增加了 3000 万元。

IT之家附消费券金额分配：

  • 汽车消费券 6000 万元，消费者购车后通过各设区市选定的平台提交申报材料，审核通过后领取消费券。

  • “绿色智能家电消费券”2000 万元，消费者通过平台领取消费券后，在省内参与企业的实体门店购买绿色智能家电产品即可凭券抵扣。可与商家开展的其他折扣、买赠、满减等促销优惠政策叠加使用。

  • 餐饮消费券 1000 万元，拟在全省 13 条高品质美食街区和夜经济街区范围内夜间消费高峰期投放，支持到店消费。

  • 家具消费券 1000 万元，面向线上购买家具的用户发放家具消费券。

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关键词：江西消费券汽车

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