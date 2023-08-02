微软 XGP 八月上旬新增游戏名单公布：《武装原型：永恒》《地狱边境》等 5 款

IT之家 8 月 2 日消息，微软 XGP 七月下旬新增游戏阵容目前已经公开，共计 5 款，IT之家经过归纳汇总得知：

▲ 图源 微软 Xbox

8 月 3 日

《短途徒步旅行》（云端 / 主机 / PC）

一款像素风格的冒险游戏，玩家可以在其中探索岛屿，收集完整温馨简单的故事线，在四通八达的地图与沿途遇到的其他徒步旅行者聊天，并获得上天入地的翱翔体验。

8 月 8 日

《武装原型：永恒》（云端 / 主机 / PC）

一款卷轴式射击游戏，玩家将扮演一个资金不足但能力过硬、专门处理极端组织的准军事组织 Broforce，消灭一路上遇到的所有敌人。

8 月 9 日

《地狱边境》（云端 / 主机 / PC）

一款著名卷轴式策略游戏，使用黑白美术风格呈现，玩家在游戏里扮演一名小男孩，在地狱的边缘寻求希望。

8 月 10 日

《空中王国》（云端 / 主机 / PC）

一款模拟城市建造游戏，玩家可以创建属于自己的飞行王国，并带领它在广袤的世界中探索，领略丰富的景观，帮助在地面挣扎的人们，揭开失落的秘密，并最终重塑机载王国的传奇。

8 月 15 日

《永恒空间 2》（云端 / Xbox Series X|S）

一款快节奏的太空科幻风格的开放世界冒险游戏，以太空探索和挖矿玩法为主，在游戏中，玩家能够驾驶不同的飞船，在这个拥有非常多宝物的太空开放世界中尽情飞翔。

即将于 8 月 15 日退出的游戏：

《死亡搁浅》（PC）

《永恒边缘》（云端 / 主机 / PC）

《午夜格斗快车》（云端 / 主机 / PC）

《全面战争：战锤 3》（PC）

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