微软发布《星空》全新动画预告片，9 月 6 日登陆 XGP

IT之家 7 月 28 日消息，微软发布 B 社《星空》全新动画形式预告片，将于 9 月 6 日登陆 Game Pass 主机端和 PC 端，订阅 XGP 可首日畅玩。

IT之家此前报道，AMD 在活动中公布了《星空》PC 版的部分配置需求，分别对应 1080p、1440p、4K 三种分辨率如下：

1080p

1440p

4K

《星空》目前已上线 Steam，国区标准版售价 298 元，高级版售价 415 元，后者包含：

预购礼包：

游戏简介：

《Starfield》是 Bethesda Game Studios 超过 25 年所打造的第一个全新宇宙，该工作室的作品有《The Elder Scrolls V: Skyrim》和《Fallout 4》。这款新一代角色扮演游戏将背景设定在茫茫宇宙。在这里，你可以创建任意角色，探索世界并体验前所未有的自由。踏上这趟史诗般的旅程，发掘人类文明的终极奥秘。



2330 年，人类已跨出我们所在的太阳系，在新的星球上定居下来，太空旅行也已成为人类的日常。在这款 Bethesda Game Studios 迄今为止最宏大的游戏里，你将加入群星组织这个在星系中寻找稀有神器的太空探险者团体，展开探索广袤宇宙的旅程。

传颂你的故事

在《Starfield》中，最重要的故事将由你亲自通过你的角色述说。自定义外观并决定背景和特征，启航展开属于你的星际之旅。你会是经验老道的探险家、充满魅力的外交官、诡密的电子情报贩，或是独树一帜的人物？选择权都在你手上。由你决定想要打造什么样的角色，有什么样的发展。

探索外太空

在群星间冒险，探索超过一千个行星。造访繁华的都市、探索充满危险的基地，以及穿越荒野的风景。认识令人难忘的角色并加以招募、参与各种阵营的冒险，在定居星系群中到处展开任务。随时都有新的故事或体验等你来发掘。

指挥你梦想中的飞船

驾驶及指挥你梦想中的飞船。打造属于自己的飞船外观、改造武器和护盾等重要系统，以及分配船员为你提供独特加成。在深远的太空中，你将遭遇高风险的近距空战、随机任务、在星际站停驻，甚至登上并夺取敌人的飞船，为自己增添收藏品。

发掘、收集、打造

探索行星并发掘各种动植物，以及制作药物、食物、装备和武器所需的各种资源。建造哨站并雇用工作人员自动获得材料，并建立货运链接以在哨站间运送资源。将这些原材料投注在研究项目中以解锁独特的制造配方。

武器上膛

宇宙中危机四伏。精细的战斗系统为你提供处理各种状况的工具。无论你喜欢长射程步枪、激光武器或炸药，每种武器皆可改装以符合你的游戏风格。零重力环境为战斗增添了混乱的华丽场面，飞行背包则为玩家带来前所未有的自由机动性。