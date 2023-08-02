联动《忍者神龟：变种大乱斗》电影，《我的世界》游戏推出全新 DLC

IT之家 8 月 2 日消息，游戏开发商 Mojang 联动近期北美上映的《忍者神龟：变种大乱斗》电影，宣布推出全新的忍者神龟 DLC 扩展包，售价为 1340 个 Minecraft 硬币，约合 7.78 美元（IT之家备注：当前约 56 元人民币）。

玩家在购买该 DLC 之后，可以控制李奥纳多（Leonardo）、拉斐尔（Raphael）、多纳泰罗（Donatello）和米开朗琪罗（Michelangelo）四位忍者神龟。

该 DLC 还新增了纽约市下水道、Channel 6 大楼和 Dimension X 等 6 个《忍者神龟》宇宙地点。

新 DLC 还配有 16 个《忍者神龟》宇宙皮肤角色，22 个角色新物品等等。

IT之家在此附上《忍者神龟：变种大乱斗》电影剧情介绍如下：

四个情同手足的乌龟少年一直生活在人类城市隐秘的下水管道中，他们渴望成为这个城市的英雄，被人接受。

在人类朋友爱普莉尔的帮助下，四位忍者神龟开始追踪一个神秘的犯罪集团，但随着一支强大变种生物军队的降临，同样属于变种生物的忍者神龟们知道，这下大麻烦来了……

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