世界一流，我国新一代中型运载火箭先进氢氧末级系统研制取得阶段性成果

IT之家 7 月 16 日消息，据中国运载火箭技术研究院，由该院抓总研制的 3.35 米直径通用氢氧末级在六院 101 所试车台圆满完成 10 吨级氢氧发动机综合性试车，标志着中国航天先进氢氧末级系统取得阶段性成果。

据介绍，这款氢氧末级布局由六院 11 所（京）研制的 10 吨级高性能氢氧发动机，具有比冲高、推力大、无污染的特点。

它采用通用化、产品化、模块化研制思路，对标世界一流水平，是该院在现有 3 米直径氢氧末级基础上打造的一款高性能火箭模块，可面向广阔的市场需求满足未来新一代中型运载火箭能力提升的需要。

官方还提到：本次试车成功开启了 3.35 米直径通用氢氧末级系统级地面试验高密度实施阶段，后续将陆续开展大直径共底贮箱低温静力、动力全系统试车等大型地面试验，力争打造出一款高性能运载火箭模块，推动我国氢氧末级技术水平以及火箭运载能力的不断提升。

IT之家注：新一代运载火箭是指长征五号系列、长征七号系列、长征八号、长征十一号等，其中长征七号、长征八号属于中型火箭，总体技术水平、性能指标处于先进水平的多型火箭。

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