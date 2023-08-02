YouTube 测试新功能：用 AI 总结视频

IT之家 8 月 2 日消息，根据谷歌支持页面的信息，YouTube 正在测试用人工智能（AI）自动生成视频摘要的功能，这是谷歌在探索生成型 AI 技术的最新尝试之一。

该支持页面指出，这些视频概要只会出现在少数英语视频旁边，并且只有少数用户能够看到。它们会显示在 YouTube 的观看和搜索页面上，目的是在不替换视频作者写的原有描述的情况下，给用户提供一个简短的视频内容概览，帮助用户决定是否观看视频。

谷歌发言人 Jen Jamie 告诉 The Verge，“我们正在为观众测试一项新功能，它使用生成型 AI 为 YouTube 视频创建概要。我们经常在正式推出新功能之前进行测试，以便为我们的观众和创作者打造和完善最佳体验。”据 Jamie 透露，YouTube 观众可能会在观看英语的博客、购物和教程视频时，在移动设备上看到 AI 生成的概要。

IT之家注意到，这是谷歌目前正在进行的众多生成型 AI 项目之一，例如在 5 月份举行的开发者大会上，该公司宣布了一项新的 Play Store 功能，旨在使用生成型 AI 来总结应用的用户评论。

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