消息称 Meta 最早下月推出 AI 聊天机器人，着力增强用户留存率

北京时间 8 月 1 日晚间消息，据英国《金融时报》报道，知情人士透露，Meta 计划最早于 9 月推出一系列能呈现不同个性的人工智能聊天机器人。Meta 拒绝对此置评。

知情人士表示，Meta 一直在设计能像人类一样与用户交谈的聊天机器人原型产品，试图以此提升其社交媒体平台的互动率。

图源 Pexels

这家社交媒体巨头目前正在设计的一款能像 Abraham Lincoln 一样与用户交流的机器人，另外一款则能以冲浪运动员的口吻提供旅行建议。这些聊天机器人的目的是为用户提供新的搜索功能及建议。

此时正值 Meta 高管着力提升其新推出的推特竞品 Threads 的留存率之际。在 7 月 5 日发布后的几周内，该应用损失了超过一半的用户。

Meta 上周发布的财报显示，其广告收入强劲增长，该公司预计的第三季度营收也超出市场预期。

该公司去年秋天以来裁员 2.1 万人，此前的业绩一直也不尽如人意。

今年 7 月，Meta 推出了该公司的新版开源人工智能模型 Llama。该模型将通过微软 Azure 云服务分发，并将运行在 Windows 操作系统上。

7 月有报道称，苹果也在开发类似于 ChatGPT 的人工智能服务，并补充说，该公司已经建立了自己的 Ajax 框架来创建大语言模型，而且还在测试一款被部分工程师称作“Apple GPT”的聊天机器人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。