报告称 Meta 的 Llama 2 和 OpenAI 的 ChatGPT“开源”透明度不高

IT之家 8 月 2 日消息，荷兰内梅亨大学近日发布研究报告，指出 Meta 和 OpenAI 等公司在使用“开源”术语时容易误导用户，部分标记为“开源”的大语言模型实际上并非开源的。

该报告特别提及了 Meta 公司的 Llama 2 模型和 OpenAI 的 GPT / codex 模型，表示训练这些大语言模型的代码并未向公众开放。

研究人员表示，当前 AI 社区中，缺乏开源大语言模型问题日益突显。研究人员呼吁公司发布更多的开源 LLM，以便研究人员和开发人员可以访问代码并提高这些模型的性能。

OpenAI 的 ChatGPT 模型是最“神秘”的，不符合开源标准；而 Meta 的 Llama 2 虽然宣称是“开源”，但实际透明度只是稍微优于 ChatGPT 模型，在开源排行榜上的程度依然很低。

研究报告认为这些公司主要出于以下几点原因：

想要保护自己的知识产权

想要控制如何使用大语言模型

而研究人员和开发人员在面临开源大语言模型上存在天然的弱势，可能无法研究论文结果、改进现有大语言模型的性能。

Meta 的立场是讽刺的，因为该公司自豪地说，Llama 2 可用于研究。即便如此，该公司似乎仍将该项目的某些部分锁定在开发人员和研究人员之外。

IT之家在此附上论文链接地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。