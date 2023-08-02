问界 M5 智驾版汽车首次 OTA 升级：五城城区高阶辅助驾驶来了

IT之家 8 月 2 日消息，问界 M5 智驾版汽车宣布迎来首次 OTA 升级，五城开启城区智驾领航辅助（NCA）、城区车道巡航辅助全面开放、智能泊车辅助升级，还有智驾报告首次上线。

城区智驾领航辅助（City NCA）五城齐开

用户可以在上海、深圳、广州、杭州、重庆 5 个城市使用和体验城区 NCA。

城区 NCA 为高阶包功能，需订阅 HUAWEI ADS 高阶包才能使用。

NCA 功能需在 NCA 可用路段使用，在部分未覆盖 NCA 路段的城市区域将无法使用 NCA。

高速智驾领航辅助（Highway NCA）再次进化

NCA 换道执行能力提升，自主换道更高效；

拥堵场景下行驶至汇出终点处时的汇出能力进化，上下高速更便利。

城区车道巡航辅助（City LCC）全面开放

LCC 功能持续将车辆居中在当前车道内，加塞也能处理；堵车不闹心，像老司机一样安全跟车。全国高速和城区路段皆可体验。

智能泊车辅助（APA）带来新惊喜

新增自定义车位泊车功能，不依赖车位线，自定义拖拽，满足用户在没有划线车位、空间车位等环境下的泊车需求，实现“泊车自由”。

智驾报告，善于总结的新助手

智驾报告首次上线，将智驾功能使用情况以智驾报告的形式展示，智驾里程一目了然，带来“可视化的智驾享受”。

IT之家小伙伴可以通过两种方式获取 OTA 更新，分别为通过车机的设置升级、通过手机的“AITO”App 升级。

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