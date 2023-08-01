报告称 X（推特）不审核 99% 的 Blue 订阅者内容，马斯克威胁要起诉该反仇恨机构

IT之家 8 月 1 日消息，埃隆・马斯克在执掌 X（此前为推特）之后，制定了一系列颇受争议的功能 / 特性。非营利机构反数字仇恨中心（CCDH）近日发布研究报告，表示标榜“言论自由的倡导者”的马斯克，不仅任由仇恨言论散播，而且没有采取有效手段遏制。

图源 CCDH

CCDH 在马斯克执掌推特之后，一直在调查该平台上的内容，研究报告认为该平台的仇恨内容数量有所增加。

IT之家援引报告，马斯克为了“讨好”Twitter Blue 订阅用户，这些用户发送的仇恨言论中，约 99% 都没有经过审核。

CCDH 指责这位亿万富翁对他们的研究做出了“煽动性、令人愤慨、虚假或误导性的断言”。CCDH 还指出，马斯克通过恢复因仇恨言论被禁用户，助长了 Twitter 上仇恨内容增加。

CCDH 首席执行官伊姆兰・艾哈迈德认为，这些仇恨言论发言者可以为推特带来巨大收入，包括 Andrew Tate、Gateway Pundit 和 Anthime Gionet 等在内，仅 10 个账户就可以产生超过 1900 万美元的收入。

X（推特）于 7 月 20 日回应了 CCDH 的指控，向他们发送了一封威胁要起诉的信函，认为该机构抹黑 X。X 律师亚历克斯・斯皮罗在信中明确针对 CCDH 的说法，指责该组织“提出了一系列令人不安且毫无根据的说法，似乎蓄意损害 Twitter 的整体利益，特别是其数字广告业务”，并威胁要起诉。

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