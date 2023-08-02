字节跳动捐赠 1 亿元 ，驰援京津冀闽等受灾地区

IT之家 8 月 2 日消息，近日，超强台风“杜苏芮”造成我国多地受灾，其中北京、天津、河北、福建等地部分区域灾情严重。

2023 年 8 月 2 日，北京字节跳动公益基金会宣布捐赠 1 亿元人民币，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

7 月 31 日，抖音、今日头条、字节跳动公益平台联合多家媒体，开通 #暴雨互助帮忙# 通道，方便受灾用户求助。截至 8 月 2 日，抖音寻人通过 #暴雨互助帮忙# 通道及直播等渠道已找到 7 名失联者。同时，字节跳动公益平台已上线中华社会救助基金会“备在灾前 救在一线”等 14 个公益项目，为受灾地区筹款。

据IT之家此前报道，阿里巴巴、小米、理想汽车也宣布捐赠数千万元，驰援京津冀等地防汛救灾。

相关阅读：

《阿里巴巴公益捐赠 3000 万元，驰援京津冀等地防汛救灾》

《小米公益基金会捐赠 2500 万元驰援北京、河北暴雨救灾》

《理想汽车捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。