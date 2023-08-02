工信部调度部署重点地区防汛通信抢修抢通工作，抢通恢复基站 3400 余个

IT之家 8 月 2 日消息，据“工信微报”公众号消息，8 月 1 日，工业和信息化部组织北京、天津、河北、山西、上海、浙江、山东、河南 8 个重点省市通信管理局、各基础电信企业集团公司，召开重点地区防汛通信保障工作专题调度会，分析研判当前防汛通信保障形势，进一步安排部署防汛通信保障工作。

会议指出，当前正值防汛关键期，北京、河北等地部分乡镇、行政村因电力中断、道路阻断等，公众通信受到一定程度影响。全行业各单位要提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维，切实增强做好防汛通信保障工作的责任感、使命感和紧迫感，全力保障灾区人民群众通信需求。

截至 8 月 1 日 15 时，京津冀晋鲁豫六省市通信行业累计出动保障人员 8.4 万余人次、车辆 3.3 万余台次，抢通恢复基站 3400 余个。

中国气象局 7 月 21 日会议指出，当前我国已进入“七下八上”防汛关键期，华北地区进入雨季。中国气象局将切实强化防汛关键期气象服务的组织领导，全力以赴做好强降雨监测预报预警，并充分发挥以气象预警为先导的应急联动机制效用，做好针对性科普宣传。

受台风“杜苏芮”减弱低压带来的强降水影响，7 月 29 日开始，华北、黄淮极端强降雨过程来袭，多个国家气象观测站单日降水量突破历史极值。

IT之家查询国家突发事件预警信息发布网发现，当前我国仍有部分地区处于红色预警阶段。

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