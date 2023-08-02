EA 公司第一财季营收 19.24 亿美元，净利润同比增 29%

北京时间 8 月 2 日早间消息，电子艺界（EA）今日公布了该公司的 2024 财年第一财季财报。报告显示，艺电第一财季总净营收为 19.24 亿美元（当前约 138.14 亿元人民币），相比之下上年同期为 17.67 亿美元，同比增长 9%；不按照美国通用会计准则，净预订额（net bookings）为 15.78 亿美元，与上年同期的 12.99 亿美元相比增长 21%，不计入汇率变动的影响为同比增长 25%；净利润为 4.02 亿美元（当前约 28.86 亿元人民币），与上年同期的 3.11 亿美元相比增长 29%。

艺电第一财季每股摊薄收益超出华尔街分析师预期，但净预订额未能达到预期，并且该公司对 2024 财年第二财季及全年的业绩展望也未能达到预期，从而导致其盘后股价下跌逾 3%。

业绩概要：

在截至 6 月 30 日的这一财季，艺电的净利润为 4.02 亿美元，与上年同期的 3.11 亿美元相比增长 29%；每股摊薄收益为 1.47 美元，相比之下上年同期为 1.11 美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期艺电第一财季每股收益将达 1.02 美元。

艺电艺电第一财季总净营收为 19.24 亿美元，相比之下上年同期为 17.67 亿美元，同比增长 9%。

按营收组成划分，艺电第一财季来自于完整游戏业务的营收为 4.43 亿美元，相比之下上年同期为 3.41 亿美元，同比增长 30%；来自于直播服务及其他业务的营收为 14.81 亿美元，相比之下上年同期为 14.26 亿美元，同比增长 4%。在完整游戏业务内部，完整游戏下载业务的营收为 3.01 亿美元，与去年同期的 2.37 亿美元相比增长 27%；包装商品业务的营收为 1.42 亿美元，与去年同期的 1.04 亿美元相比增长 37%。

按平台划分，艺电第一财季来自于游戏机业务的营收为 11.67 亿美元，与上年同期的 10.42 亿美元相比增长 12%；来自于 PC 和其他业务的营收为 4.51 亿美元，与上年同期的 4.02 亿美元相比增长 12%；来自于移动业务的营收为 3.06 亿美元，与上年同期的 3.23 亿美元相比下降 5%。

不按照美国通用会计准则，艺电第一财季净预订额（net bookings）为 15.78 亿美元，与上年同期的 12.99 亿美元相比增长 21%，不计入汇率变动的影响为同比增长 25%，这一业绩略低于分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，18 名分析师此前平均预期艺电第一财季净预订额将达 15.9 亿美元。

艺电第一财季毛利润为 15.56 亿美元，相比之下上年同期为 14.53 亿美元。艺电第一财季营收成本为 3.68 亿美元，相比之下上年同期为 3.14 亿美元。艺电第一财季运营利润为 5.42 亿美元，相比之下上年同期为 4.41 亿美元。

艺电第一财季总运营支出为 10.14 亿美元，相比之下上年同期为 10.12 亿美元。其中，研发支出为 5.96 亿美元，相比之下上年同期为 5.72 亿美元；营销和销售支出为 2.29 亿美元，相比之下上年同期为 2.34 亿美元；总务和行政支出为 1.63 亿美元，相比之下上年同期为 1.67 亿美元；无形资产摊销支出为 2500 万美元，相比之下上年同期为 3900 万美元重组支出为 100 万美元，相比之下上年同期并无这项费用。

艺电第一财季来自于业务运营活动的现金流为 3.59 亿美元，相比之下去年同期用于业务运营活动的净现金为 7800 万美元。在过去 12 个月时间里，艺电来自于业务运营活动的净现金为 19.87 亿美元，相比之下去年同期为 19.64 亿美元。

在第一财季中，艺电回购了 260 万股股票，用于回购股票的资金总量为 3.59 亿美元；在过去 12 个月时间里，艺电总共回购了 1050 万股股票，用于回购股票的资金总量为 13 亿美元。

艺电已经宣布将派发一笔每股 0.19 美元的现金股息，这笔股息将于 2024 年 9 月 20 日向截至 2024 年 8 月 30 日营业时间结束时为止的在册股东发放。

第二财季业绩展望：

艺电预计，2024 财年第二财季该公司的净营收将可达到 18.25 亿美元到 19.25 亿美元之间（当前约 131.03 亿元到 138.22 亿元人民币，其中递延净营收的变化预计将在-1.25 亿美元左右）；净利润预计将达 1.97 亿美元至 2.43 亿美元之间；每股摊薄收益预计将达 0.72 美元至 0.89 美元之间，不及分析师预期；净预订额预计将达 17.00 亿美元到 18.00 亿美元之间，不及分析师预期。艺电还预计，2024 财年第二财季营收成本将达 4.30 亿美元至 4.50 亿美元之间，运营支出将达 11.10 亿美元至 11.20 亿美元之间。

据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期艺电第二财季净预订额将达 18.1 亿美元，21 名分析师此前平均预期艺电第二财季每股收益将达 1.49 美元。

全年业绩展望：

艺电预计，2024 财年该公司的净营收将可达到 73.00 亿美元至 77.00 亿美元之间（当前约 524.14 亿元至 552.86 亿元人民币，其中递延净营收预计将无变化）；净利润预计将达 9.47 亿美元至 10.87 亿美元之间；每股摊薄收益预计将达 3.42 美元至 3.92 美元之间，不及分析师预期；运营现金流预计将达 17.00 亿美元至 18.50 亿美元之间；净预订额预计将达 73.00 亿美元至 77.00 亿美元之间，其平均值为 75 亿美元，不及分析师预期。艺电还预计，2024 财年营收成本将达 16.70 亿美元至 17.50 亿美元之间，运营支出将达 42.48 亿美元至 43.68 亿美元之间。

据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期艺电 2024 财年净预订额将达 76.1 亿美元，26 名分析师此前平均预期艺电 2024 财年每股收益将达 6.87 美元。

股价变动：

当日，艺电股价在常规交易中下跌 0.23 美元，报收于 136.12 美元，跌幅为 0.17%。在随后截至美国东部时间 1 日下午 5 点 10 分（北京时间 2 日凌晨 5 点 10 分）的盘后交易中，艺电股价再度下跌 4.82 美元，至 131.30 美元，跌幅为 3.54%。过去 52 周，艺电的最高价为 140.30 美元，最低价为 108.53 美元。

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