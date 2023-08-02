研究机构：Threads 用户已流失六成，日活仅有推特 12% 水平

IT之家 8 月 2 日消息，推特改名为“X”引发业界普遍争议，但 Meta 的竞品 Threads 社交平台是否能够取而代之“X”，还很难说。

根据分析公司数据，自 Thread 社交平台推出将近 1 个月以来，App 用户数量已流失六成，IT之家早前曾报道，Meta CEO 马克・扎克伯格则承认，Threads 社交平台在推出后几周内就流失了超过半数用户，当下相关团队的重点应该“放在用户留存率上”。

Threads 社交平台于今年 7 月 6 日高调上线，宣称将“取代推特”，引起了大众强烈的好奇心，得力于用户可以使用已有的 Instagram 账号注册登录 Threads，上线 5 天内，Threads 社交平台的用户数便突破 1.05 亿，用户增幅超过 ChatGPT 及 Instagram。

不过好景不常，在 Threads 社交平台上线第二周后，用户便兴趣缺缺，日活量出现疲态。

根据分析公司 SimilarWeb 上周公布的数据，Threads 的 Android App 使用量在 7 月 7 日达到顶峰，当时该社交平台的日活量超过 4900 万，但到了 7 月 23 日，其日活量仅剩 1260 万，仅达到推特的 12%。

▲ 图源 SimilarWeb

此外，用户在 Threads App 上的平均使用时间也大幅缩短，在 Threads 社交平台刚上线时，美国用户一天平均使用将近 21 分钟，但到 7 月 23 日，这个数据已缩短为“不到 5 分钟”。相较之下，推特用户使用时间还有 25 分钟。

▲ 图源 SimilarWeb

而推特方面，虽然当下其改名“X”的战略饱受业界批评，但该平台的流量表现依然相对稳定，SimilarWeb 估计 6 月份 Twitter.com 域名，以及 Twitter 广告的流量仅比去年同期跌了 10% 左右，而推特 App 月活量相对去年仅下跌 8.4%。研究公司表示，事实上这一数据依然领先于竞争者 Instragram、Snapchat，可谓“瘦死的骆驼比马大”。

Threads 上线时，遭到外界批评“只是复制 Twitter 的作品”。此前也有分析师指出，如果要保证 Threads 的日活量，Meta 必须在补上缺失功能的同时，加入具有竞争力的功能。

对此，Meta CEO 马克・扎克伯格则表示，Threads 社交平台数据暴跌“其实很正常”，根据《路透社》报道，扎克伯格此前在 Meta 内部会议中表示：

对一个注册用户数超过 1 亿的服务来说，不要说全部，就算只有一半人留下来都算是很厉害的。

马克・扎克伯格同时指出，Threads 用户留存情况其实“优于公司预期”，而且他相信，随着 Threads App 的功能愈发完善，用户留存情况也会有一定改善。

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