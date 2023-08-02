国行任天堂 Switch 上线新游戏：《妖怪手表 4 强化之章》今日发售，219 元

IT之家 8 月 2 日消息，腾讯官方今日宣布：《妖怪手表 4 强化之章》于 2023 年 8 月 2 日正式发售。这款游戏于今年 3 月通过国家新闻出版署审批。

《妖怪手表 4 强化之章》官方建议零售价 219 元，目前已经可以在 Nintendo e 商店购买数字版，而卡带版的发售时间和渠道情况需待官方后续消息。

▲ 《妖怪手表 4 强化之章》的开发商 LEVEL-5 专为国行版本绘制的宣传图

《妖怪手表 4 强化之章》是一款让玩家扮演的角色在不同的时空穿梭，和妖怪一同开展冒险的角色扮演游戏，具有爽快的战斗以及大量可收集元素。

跨越四个世界的广阔舞台，邂逅庞大的妖怪阵容！

《妖怪手表 4 强化之章》的故事发生在不同时空的四个世界──现代、过去、未来，以及妖魔界。

共有超过 100 种妖怪分布于这四个世界之中，有着各自不同的能力和性格，期待你去探索，接触！

扮演 6 名手表使用者，新颖好玩的战斗系统！

《妖怪手表 4 强化之章》的主人公是 6 名戴上妖怪手表的少年少女！

我们将操作他们运用妖怪手表的力量，与妖怪伙伴们一同并肩作战！

在战场上，不但能从敌方妖怪身上吸取妖气能量，更能以妖气攻击敌人、治疗伙伴或施展必杀技等等……

6 位手表使用者拥有不同的能力和招式，随机应变灵活运用，在不同的战况大显神通吧！

和朋友一起在线联机，合作挑战趣味多！

《妖怪手表 4 强化之章》支持本地通信或最多 4 名玩家远程一起游玩的在线联机。在游戏中通过剧情解锁“加加妖怪特工队”玩法，可选择自己喜欢的妖怪组建妖怪特工队去执行全新的特工任务，和小伙伴们合作挑战强大的首领妖怪。

免费特典逐步开放，敬请关注《妖怪手表 4 强化之章》官方新闻频道！

我们会于发售后开放《妖怪手表 4 强化之章》在 Nintendo Switch 上的新闻频道。在该频道中，除了游戏情报内容，还会逐步公开可用于兑换游戏内特典的“暗号”，包含限定妖怪、强力装备等丰富内容！

在 Nintendo Switch【主页菜单】→【游戏新闻】中右上角的“搜索频道”中即可查找到官方新闻频道。

“百妖公主”特别暗号公开！

为纪念《妖怪手表 4 强化之章》正式发售，官方还提供了“百妖公主的挑战牌”的暗号：

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IT之家注：在游戏中打开妖怪平板，找到【小羊邮局】→【输入暗号】，手动输入后即可获得特典道具。

剧情进行到第三章后，只要身上带着“百妖公主的挑战牌”，百妖公主就会出现在现代樱花新镇的“鬼脸面包店”旁，重复挑战它获取百妖公主的金魂，即可去魂介所与限定妖怪“百鬼公主”成为同伴。

值得一提的是，“魂介所”功能在结束剧情第二章后方可使用。此外，成为同伴的条件除“百妖公主的金魂”之外，还需要支付介绍费。

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