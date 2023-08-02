索尼出手：山寨版《最后生还者》游戏从任天堂 Switch 商店下架

IT之家 8 月 2 日消息，在各游戏平台，总有许多“恰饭”小公司将“公模”游戏套个壳，然后在“搜索关键字中”添加 3A 大作的 Tag 蹭热度，欺骗玩家购买，IT之家早前曾报道，一款山寨版《最后生还者》就这样登陆了任天堂 Switch 商店。

▲ 图源 任天堂 eShop 商店

据悉，这款山寨游戏背景设定在“一个被成群丧尸占领的末日世界”，玩家需要从中保护一个无辜的女孩。除了故事设定外，游戏的封面以及角色服装，也都与顽皮狗工作室的《最后生还者》系列几乎一致。

▲ 图源 任天堂 eShop 商店

▲ 图源 任天堂 eShop 商店

据“数毛社”（DicitalFoundry）报道，索尼日前已经对这款名为《最后的希望：死区生存》（The Last Hope: DeadZone Survival）提出正式版权警告，该游戏目前已经从任天堂 eShop 游戏商店中移除，同时该游戏的预告视频也从各大视频平台处下架。

“数毛社” 评价这款山寨《最后生还者》为“一场空前的灾难”。现在玩家已无法再任天堂商店里搜索到这款游戏，但此前有购买过该游戏的玩家，仍然可以从 eShop 中重新下载。

值得一提的是，本作并不是发行商 VGGames 唯一的一款山寨游戏，其旗下还有诸如《极品驾驶：赛车》（Need for Drive - Car Racing）等各种山寨作品。

主机平台之外，Steam 及移动平台更是此类山寨品的重灾区，无良厂商注册多个开发者账号，大量上架改个名字换个皮的“公模游戏”，并打上各种 3A 大作标签，让人捧腹的同时也不仅心生感慨。

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