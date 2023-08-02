Kickstarter：8 月 29 日起，平台涉及 AI 的众筹项目需披露相关技术细节

IT之家 8 月 2 日消息，众筹平台 Kickstarter 近日宣布，将规范平台中涉及 AI 的相关项目，Kickstarter 要求这些项目披露“与 AI 相关的更多技术细节”，才能够上架平台发起众筹。

IT之家从 Kickstarter 公告处整理汇总得知，Kickstarter 要求涉及 AI 的相关项目必须披露“为什么要使用 AI 工具”、“哪些方面使用 AI 工具”、“所用 AI 工具的具体信息及相应实例”，同时要求项目所有者公开“训练数据相关的授权信息”。

▲ 图源 Kickstarter 平台

据悉，Kickstarter 的新政策将于 8 月 29 日生效，而 8 月 29 日前提交的相关项目不受新法案的约束。

▲ 图源 Kickstarter 平台

Kickstarter 强调，如果在提交相关信息过程中“没有正确披露使用 AI 的情况”，可能导致项目被暂停。Kickstarter 同时表示，他们希望通过这一政策，确保平台的项目都合规合法，并能够尊重人类艺术家们的版权需求。

Kickstarter 声称，透明度是 Kickstarter 社区最重要的内容，Kickstarter 当下规范 AI 相关内容，有利于在赢得平台用户的信任的同时，规避 AI 带来的版权问题。

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