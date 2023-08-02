消息称智己 LS6 中大型纯电 SUV 车型 18.99 万元起：800V 碳化硅平台、零百加速 3.5 秒内

IT之家 8 月 2 日消息，上汽智己 LS6 目前已经完成工信部申报，800V 版本峰值充电功率标称可达 396kW。根据官方此前预热信息，这款新车将在成都车展（8/9 月）首发亮相。

根据汽车博主 @电动星球小新 消息，智己 LS6 分为四个版本，分别为 18.99/20.99/24.99/26.99 万元，将于 8 月成都车展开启盲订。

IT之家注：智己汽车是由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团合作开发的一个高端智能电动车品牌，于 2020 年 12 月 25 日正式推出，目前在售车型包括 28.98 万元起步的 LS7 以及 33.88 万元起的 L7。

根据智己 LS6 的申报信息来看，这款车型长宽高分别为 4,904/1,988/1,669 mm，轴距 2,950 mm，定位中大型 SUV，采用 800V 碳化硅平台，搭载 100 度三元锂 电池包，双电机版官方续航 706 公里。

动力方面，智己 LS6 配备一台永磁同步电机，最大功率为 231kW，最高车速 252 公里每小时，零百加速 3.5 秒内，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

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