工信部：上半年全国锂电池产量超过 400GWh 同比增长超过 43%

IT之家 8 月 2 日消息，工信部表示，2023 年上半年，我国锂离子电池产业延续增长态势。

根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过 65%。光伏产品出口总额达到 289.2 亿美元，同比增长 11.6%。

多晶硅环节，1-6 月全国产量超过 60.6 万吨，同比增长 66.1%。

硅片环节，1-6 月全国产量超过 253.4GW，同比增长 65.8%。

电池环节，1-6 月全国晶硅电池产量超过 224.5GW，同比增长 65.7%。

组件环节，1-6 月全国晶硅组件产量超过 204GW，同比增长 65%；出口达到 108GW，同比增长 37.3%。

根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过 400GWh，同比增长超过 43%，上半年锂电池全行业营收达到 6000 亿元。

图源 Pixabay

锂电池环节，上半年储能电池产量超过 75GWh，新能源汽车动力电池装车量约 152GWh。锂电池产品出口额同比增长 69%。

一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为 100 万吨，67 万吨，68 亿平方米、44 万吨。

二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达 20.5 万吨、14 万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）上半年均价分别为 33.2 万元 / 吨、36.4 万元 / 吨。

参考IT之家此前报道，我国 2022 年锂离子电池行业技术创新和转型升级发展持续加快，先进产品供给能力不断提升，锂离子电池产量同比增长超 130%，行业总产值突破 1.2 万亿元。

根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022 年全国锂离子电池产量达 750 吉瓦时。其中，储能型锂离子电池产量突破 100 吉瓦时；正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为 185 万吨、140 万吨、130 亿平方米、85 万吨，同比增长均达 60% 以上。

2022 年，全国新能源汽车动力电池装车量约 295 吉瓦时，储能锂电累计装机增速超过 130%；全国锂离子电池出口总额 3426.5 亿元，同比增长 86.7%，为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型作出积极贡献。

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