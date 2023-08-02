荣耀 Magic 4 系列手机推送 7.0.0.165 版本更新：更多应用支持分身、查看手机电池健康

桌面：新增迷你窗模式，部分应用全屏底部上滑或拖动悬浮窗顶部把手至屏幕左右上角，即可进入迷你窗，操作指导查看路径:“设置-> 辅助功能-> 智慧多窗-> 迷你窗”；优化智慧多窗功能，划出侧边栏，点击“更多”图标，即可快速启动支持智慧多窗的应用。

一键大片：新增一键大片功能，在相册中长按一张图片或视频进入多选模式，选择多个视频或图片后点击一键大片按钮，手机将为用户智能筛选精彩片段并生成短视频。