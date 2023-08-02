荣耀 Magic 4 系列手机推送 7.0.0.165 版本更新：更多应用支持分身、查看手机电池健康

IT之家 8 月 2 日消息，据IT之家网友反馈，荣耀 Magic 4 系列手机现已推送 MagicOS 7.0.0.165 版本更新，新增迷你窗模式等功能，更多应用支持应用分身功能，可查看手机电池健康度。
IT之家附主要更新内容：
桌面：新增迷你窗模式，部分应用全屏底部上滑或拖动悬浮窗顶部把手至屏幕左右上角，即可进入迷你窗，操作指导查看路径:“设置-> 辅助功能-> 智慧多窗-> 迷你窗”；优化智慧多窗功能，划出侧边栏，点击“更多”图标，即可快速启动支持智慧多窗的应用。
一键大片：新增一键大片功能，在相册中长按一张图片或视频进入多选模式，选择多个视频或图片后点击一键大片按钮，手机将为用户智能筛选精彩片段并生成短视频。
应用分身：更多应用支持应用分身功能，体验路径:“设置-> 应用-> 应用分身”。
游戏助手：减少游戏助手应用误触，提升游戏使用体验。
充电：优化部分场景充电体验。
电池：支持查看手机电池健康度，查看路径:“设置-> 电池 > 更多电池设置-> 电池健康”。
系统：优化软件更新提醒策略，提升用户的使用体验；优化部分场景下系统性能。
安全：合入安卓 2023 年 7 月安全补丁，增强系统安全性。
荣耀 Magic 4 手机发布于 2022 年 2 月 28 日，标准版机型采用 6.81 英寸曲面柔性 LTPO 屏幕，提供瓷青、流金、釉白、亮黑等配色。该产品搭载高通骁龙 8 Gen1 处理器，后置 5000 万像素广角镜头 + 5000 万像素超广角镜头 + 800 万像素 50 倍潜望式长焦镜头，前置 1200 万像素超广角镜头，内置 4800 毫安时容量电池，支持 66W 快充。
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