乘联会：我国 7 月份新能源车市场零售 64.7 万辆，同比增长 33%

IT之家 8 月 2 日消息，乘联会初步统计，7 月 1-31 日，我国乘用车市场零售 173.4 万辆，同比下降 5%，环比下降 8%。

乘联会指出，今年以来我国累计零售 1125.9 万辆，同比增长 1%；全国乘用车厂商批发 201.7 万辆，同比下降 6%，环比下降 10%。今年以来累计批发 1308.5 万辆，同比增长 6%。

新能源汽车方面，乘联会经初步统计，我国新能源车市场 7 月零售量达到了 64.7 万辆，同比增长 33%，环比下降 3%。

据称，我国今年以来新能源汽车累计零售 373.3 万辆，同比增长 37%；全国乘用车厂商新能源批发 75.5 万辆，同比增长 34%，环比下降 1%。今年以来累计批发 429.9 万辆，同比增长 42%。

根据乘联会全口径数据，6 月新能源乘用车国内外批发销量达到 76.1 万辆，同比增长 33%，环比增长 12%。全国乘用车国内外销售的装车电池 6 月为 2,988 万度，1-6 月为 14,142 万度，总体呈现强势增长，增速 59%。

根据乘联会乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势。考虑到 6 月的同期电池需求 2,148 万度，目前 2,988 万度的 6 月销量需求已经很高，6 月创出历史新高。

从整车企业电池装车需求角度看，比亚迪和特斯拉两家的电池需求占到 43%，比亚迪等电池制造的产业链优势明显。广汽埃安、吉利汽车、理想汽车、上汽乘用车、蔚来汽车的电池装机规模也是表现很强的。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

吉利汽车 7 月销量 13.8 万辆，同比增长 13%；其中银河系列销量 1.0058 万辆；极氪销量 1.2039 万辆，同比增长 140%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来汽车 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

深蓝汽车 7 月交付 13172 辆，S7 车型累计交付达 9197 辆

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆。

阿维塔汽车 7 月交付 1786 台

高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台。

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