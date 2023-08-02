谷歌 Chrome 116 浏览器将推新功能：“仅此次允许”网站访问位置、摄像头等权限

IT之家 8 月 2 日消息，谷歌公司近日宣布，旗下浏览器 Chrome 将推出一种新的网站权限选项。用户将可以选择“仅此次”授权网站使用自己的位置、摄像头、麦克风等功能，以便网站根据用户的喜好提供更好的网络体验。该功能将在 Chrome 116 桌面版中推出，涵盖最常用的三种权限：地理位置、摄像头和麦克风。

目前，当一个网站请求用户允许访问摄像头、位置、麦克风等功能时，Chrome 浏览器只提供两个选项：拒绝和允许。不久后，第三个按钮将加入其中：“仅此次允许”。另外两个按钮则变为“每次访问都允许”、“不允许”。

IT之家注意到，苹果 Safari 和火狐 Firefox 浏览器已有类似的功能。谷歌表示，“仅此次允许”选项给予用户更多的控制权，因为有些用户并不愿意做出永久的决定。

谷歌还称，新的选项将使更多人愿意授权。不过，网站开发者也应该提供必要的背景信息，并解释允许访问特定权限的好处。

Chrome 116 版本将在 2023 年 8 月 15 日发布，届时只会影响桌面端三种权限类型，其他功能和移动设备暂不受此次变化影响。

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