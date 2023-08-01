谷歌 AI Test Kitchen 应用在 Play Store 和苹果 App Store 商城下架

IT之家 8 月 1 日消息，谷歌近日从 Play Store 和苹果 App Store 下架了 AI Test Kitchen 应用。该应用主要测试谷歌的各种 AI 系统，用户可以在其中了解、体验新兴 AI 技术并提交反馈。

AI Test Kitchen 于去年 5 月召开的 I / O 大会上亮相，于今年 8 月上架谷歌 Play Store 和苹果 App Store 平台，主要提供了由 LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）提供的 3 种体验，IT之家汇总如下：

Imagine It

让您命名一个地方并提供探索您的想象力的路径。通过“列出它”演示，您可以共享目标或主题，LaMDA 会将其分解为有用的子任务列表。

Talk About It (Dogs Edition)

您可以和狗进行有趣的开放式对话，探索 LaMDA 即使您试图偏离主题也能保持话题的能力。

List It

命名一个目标或主题，看看 LaMDA 可以将其分解成多个子任务列表。

谷歌此前预告“第二季”功能即将上线，不过用户目前无法继续再在 Google Play 商店或苹果 App Store 访问和下载，目前已安装用户可以继续使用。

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