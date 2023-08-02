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AMD 发布 Adrenalin 23.10.23.03 驱动更新，修复《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏崩溃问题

2023/8/2 10:30:16 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 2 日消息，AMD 于 7 月 26 日发布 Adrenalin 23.7.2 驱动更新，在运行《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏会出现崩溃和超时等 BUG。

AMD 今天发布了专用的驱动更新版本 Adrenalin Edition 23.10.23.03专门修复了该游戏 BUG。

IT之家此前报道，在 Radeon RX 7900 XTX 等部分 AMD 显卡上，玩家在启用光线追踪和动态分辨率缩放功能的情况下，运行《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏会出现崩溃或者驱动程序超时的情况。

今天发布的 Adrenalin Edition 23.10.23.03 更新，专门修复《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏的崩溃问题，并没有修复其它已知问题：

  • 性能指标叠加可能报告各种游戏中的 FPS 为 N / A。

  • 在 Radeon RX 7000 系列 GPU 上使用某些多显示器设置，其中包括混合高分辨率和高刷新率显示器时，有时会显示为高空闲功耗。

  • 在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 6900 XT）上玩《火箭联盟》时，在 Bloom 设置为“关闭”的情况下可能会出现间歇性损坏的情况。

  • 在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 5700 XT）上运行《RuneScape》 时，可能会出现应用程序间歇性挂起几秒钟的情况。

  • 在使用某些 AMD 图形产品 (如 Radeon RX 7900 XTX) 以及 AV1 编解码器录制 AMD 软件：Adrenalin Edition 进行录制时，可能会观察到音频与视频不同步的间歇性问题。

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关键词：AMD驱动

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