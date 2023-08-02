AMD 发布 Adrenalin 23.10.23.03 驱动更新，修复《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏崩溃问题

IT之家 8 月 2 日消息，AMD 于 7 月 26 日发布 Adrenalin 23.7.2 驱动更新，在运行《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏会出现崩溃和超时等 BUG。

AMD 今天发布了专用的驱动更新版本 Adrenalin Edition 23.10.23.03，专门修复了该游戏 BUG。

IT之家此前报道，在 Radeon RX 7900 XTX 等部分 AMD 显卡上，玩家在启用光线追踪和动态分辨率缩放功能的情况下，运行《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏会出现崩溃或者驱动程序超时的情况。

今天发布的 Adrenalin Edition 23.10.23.03 更新，专门修复《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏的崩溃问题，并没有修复其它已知问题：

性能指标叠加可能报告各种游戏中的 FPS 为 N / A。

在 Radeon RX 7000 系列 GPU 上使用某些多显示器设置，其中包括混合高分辨率和高刷新率显示器时，有时会显示为高空闲功耗。

在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 6900 XT）上玩《火箭联盟》时，在 Bloom 设置为“关闭”的情况下可能会出现间歇性损坏的情况。

在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 5700 XT）上运行《RuneScape》 时，可能会出现应用程序间歇性挂起几秒钟的情况。

在使用某些 AMD 图形产品 (如 Radeon RX 7900 XTX) 以及 AV1 编解码器录制 AMD 软件：Adrenalin Edition 进行录制时，可能会观察到音频与视频不同步的间歇性问题。

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