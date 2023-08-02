AMD CEO 苏姿丰：预计今年下半年 PC 市场将随着 AI 需求的增长而复苏

IT之家 8 月 2 日消息，AMD CEO 苏姿丰近日表示，她预计 PC 市场将在今年下半年出现季节性增长，并且整个供应链的库存水平也将有所改善。

据外媒 Fagen Wasanni Techbologies 报道，苏姿丰在此前与分析师的电话会议中表示，AMD 在第二季度表现良好，推出了多种“领先解决方案”，此外该公司还显著扩展了 AI 业务，因此虽然 AMD 第二季度营收较去年同期下降 18% 至 54 亿美元（IT之家注：约 376.97 亿元人民币），但该公司依然对未来表示乐观。

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苏姿丰表示，她预计在第四代 EPYC CPU 产能扩张的带动下，第三季度 EPYC 服务器芯片收入将实现两位数百分比的环比增长。

在企业云解决方案领域，苏姿丰宣称，AMD 的 Genoa 实例在企业和云应用程序中的性能比微软 Azure、亚马逊 AWS 等竞争对手高出 1.9 倍，每瓦性能高出 1.8 倍，因此在行业中具有一定“说服力”。

而在 AI 领域，苏姿丰称，AMD 的 AI 战略主要集中在三个方面：

AMD 将提供广泛的产品组合和多代路线图，涵盖用于人工智能推理和训练的领先 GPU、CPU 和自适应计算解决方案。

AMD 将扩展 AMD 已建立的开放且经过验证的软件平台，使 AI 硬件能够广泛、轻松地部署。

AMD 将在整个生态系统中建立深度合作伙伴关系，以加速 AMD 自家人工智能解决方案的大规模部署。

在具体 AI 硬件方面，AMD 此前宣布推出“超级 AI 芯片”Instinct MI300 GPU，MI300 将下一代 CDNA3 架构与业界最快的内存带宽相结合，因此能大幅度提升 AI 推理性能。苏姿丰表示，有多名客户对 AMD 的“超级 AI 芯片”Instinct MI250 和 MI300 系列相当感兴趣，当下 AMD 旗下 AI 领域的客户参与度同比增长了七倍有余，而这些“超级 AI 芯片”将于今年第四季度发货。

苏姿丰表示，随着微软和其他大型软件提供商将生成 AI 纳入其产品中，AI 将成为 PC 需求的重要驱动力。AMD 也将在这一过程中得到受益。

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