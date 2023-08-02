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AMD CEO 苏姿丰：预计今年下半年 PC 市场将随着 AI 需求的增长而复苏

2023/8/2 11:58:15 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 2 日消息，AMD CEO 苏姿丰近日表示，她预计 PC 市场将在今年下半年出现季节性增长，并且整个供应链的库存水平也将有所改善。

据外媒 Fagen Wasanni Techbologies 报道，苏姿丰在此前与分析师的电话会议中表示，AMD 在第二季度表现良好，推出了多种“领先解决方案”，此外该公司还显著扩展了 AI 业务，因此虽然 AMD 第二季度营收较去年同期下降 18% 至 54 亿美元（IT之家注：约 376.97 亿元人民币），但该公司依然对未来表示乐观

▲ 图源 Pexels

苏姿丰表示，她预计在第四代 EPYC CPU 产能扩张的带动下，第三季度 EPYC 服务器芯片收入将实现两位数百分比的环比增

在企业云解决方案领域，苏姿丰宣称，AMD 的 Genoa 实例在企业和云应用程序中的性能比微软 Azure、亚马逊 AWS 等竞争对手高出 1.9 倍，每瓦性能高出 1.8 倍，因此在行业中具有一定“说服力”。

而在 AI 领域，苏姿丰称，AMD 的 AI 战略主要集中在三个方面：

  • AMD 将提供广泛的产品组合和多代路线图，涵盖用于人工智能推理和训练的领先 GPU、CPU 和自适应计算解决方案。

  • AMD 将扩展 AMD 已建立的开放且经过验证的软件平台，使 AI 硬件能够广泛、轻松地部署。

  • AMD 将在整个生态系统中建立深度合作伙伴关系，以加速 AMD 自家人工智能解决方案的大规模部署。

在具体 AI 硬件方面，AMD 此前宣布推出“超级 AI 芯片”Instinct MI300 GPU，MI300 将下一代 CDNA3 架构与业界最快的内存带宽相结合，因此能大幅度提升 AI 推理性能。苏姿丰表示，有多名客户对 AMD 的“超级  AI  芯片”Instinct MI250 和 MI300 系列相当感兴趣，当下 AMD 旗下 AI 领域的客户参与度同比增长了七倍有余，而这些“超级 AI 芯片”将于今年第四季度发货

苏姿丰表示，随着微软和其他大型软件提供商将生成 AI 纳入其产品中，AI 将成为 PC 需求的重要驱动力。AMD 也将在这一过程中得到受益。

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关键词：AMDEPYCAI 芯片

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