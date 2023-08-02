知情人士回应微信要做“小绿书”：不是新功能，视频号本来就能发图

IT之家 8 月 2 日消息，有网友发现，微信正灰度测试新的功能板块，网友戏称“小绿书”功能（非官方名称），被测试到的用户可以在“看一看”界面查看和发布图片消息。

今日，接近微信的知情人士告诉澎湃新闻，这次是非常小范围的内测，不是新功能，而且视频号本身就可以发图片的，此次内测只是把发布图片单独设计了一个按钮，在看一看那里可以集中查看而已。

“初衷就是为了更方便视频号创作者发布图文短内容，以及提高用户获得信息的效率。所以我们对视频号的图文内容呈现进行了优化，用户在看一看里可以集中查看视频号的图文内容。”

参考IT之家此前报道，，这一功能的布局与小红书非常相似，图片采用瀑布流显示，下面有配文、点赞等功能。

“看一看”界面此前已经布局热点、在看、视频等功能，如果加上“图文”功能，可以说将用户在手机上可以看到的大多数浏览形式都集中在该界面。

据IT之家此前报道，微信“问一问”搜索功能于 5 月底已经开始内测，不过现阶段只有受邀的小伙伴才能看到这个入口。在今年 3 月的 2023 微信公开课 PRO 上，微信“搜一搜”团队宣布将推出“问一问”搜索功能，输入问题后，汇集答主回答，优质答主的原创内容将优先呈现。

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