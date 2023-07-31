马斯克想让“X”成为第二个微信：美国人称其不了解中国，计划注定失败

北京时间 7 月 31 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 要把 X (前推特) 变成一款类似于微信的万能应用，并且正在一步步落实这一计划。但是，美国媒体指出，美国和中国市场存在巨大差异，马斯克的宏伟计划可能注定失败。

马斯克毫不掩饰自己对微信模式的喜爱。“对于那些用过微信的人来说，我认为微信实际上是一个很好的模式，”马斯克在 2022 年 5 月的播客节目 All-In Podcast 上说，“它有点像推特、PayPal 以及其他一大堆东西的综合体，利用一个很棒的界面就把它们整合在了一起。”

他也透露出在美国打造这种万能应用的想法。“它真的是一款出色应用。在中国以外，我们还没有类似的产品。”马斯克说。

但是美国媒体指出，马斯克并不了解中国，否则他就应该知道把 X 改造成微信这样的万能应用注定会失败。美媒列出了以下三点理由：

1.微信一开始的目标就是万能应用，X 不是

在中国，有几条商业规则。其中一条就是：为了让事情进展顺利，从上到下的一切都必须目标一致。这就引出了马斯克面临的第一个、也是最明显的问题：与微信的发展轨迹相比，X 通往万能应用的道路并没有被铺平，它的设计初衷可不是万能应用。

在中国，买菜也用微信

微信与 X 有着截然不同的开始，这正是微信成功方案的关键一环。微信本身就是一个社交生态系统，从一开始就将其用户锁定在内，这是脸书和 X 很可能永远无法实现的。除了聊天，微信已经是中国人日常生活中无处不在的一部分。人们用微信支付水电费，支付政府罚款，甚至安排医疗预约。他们已经这么做了很多年，如果马斯克只是简单地添加支付等功能就想打造西方版微信，那么他还是没有明白微信成功的要点。

2.X 太迟了，市场已有太多强大对手

当腾讯在大约十年前推出微信时，中国的数字市场仍处于成长阶段，还没有一个主导性平台。那时，滴滴等网约车应用才刚刚起步。脸书甚至还没有收购 Instagram 和 WhatsApp。

美国人聊天用 WhatsApp

但是，马斯克现在所处的市场强手如林。要想创造一个万能应用这样的行业颠覆者，他本质上要打败所有科技巨头，包括支付巨头 PayPal、脸书母公司 Meta、亚马逊、奈飞。目前，人们还没有看到或听到足够多关于 X 的消息，无法确定马斯克是否有机会获胜。但是，马斯克可能已经太迟了，他的胜算已经不大了。

3.美国不是中国

即使不考虑上述因素，那也有一件事是肯定的：推特与微信存在根本性不同。马斯克迎合的主要是西方用户，后者的使用习惯与微信用户不同。

微信的成功很大程度上得益于缺少真正的竞争，一些西方应用没有进入中国，这使得它很容易填补空缺，把西方平台的优点整合在一起。但是，西方用户已经习惯了单独使用各个平台，例如社交网络用脸书，聊天用 WhatsApp，支付用 PayPal。而且，信用卡在美国十分普及，电子支付还有很长一段路要走。

美媒称，鉴于马斯克在中国拥有庞大业务，在全力打造美国版微信前，他本应该多了解一下中国，多做些功课了解一下微信为何能在中国成功，它又是怎样成功的。

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