腾讯时隔两年再试水新型社交，消息称其正研发一款“基于地图的虚拟社交产品”

IT之家 8 月 1 日消息，在 QQ 以及微信之外，腾讯曾推出过大量新型社交应用，包括去聊、轻聊、欢遇、HOOD、回音、轻缘、猫呼、灯遇交友、有记、朋友等，但最终都没能产生水花。

据 Tech 星球，腾讯内部正在研发一款名为“M8”的社交 App，定位是基于地图的虚拟社交产品，主攻年轻人社交赛道。

据消息人士透露，产品或于 8 月份对外开启测试。这是腾讯时隔两年，再度研发的一款重量级别的社交产品。

▲ 测试中的两款“ M8”LOGO，最终样式以上线内容为准。

据称，这款“M8”支持 QQ 登录、手机号登录和微信登录，首页类似之前国外曾一度爆火的地图社交产品“Zenly”，也就是以地图为主的用户交互界面。

▲ Zenly

简单来说，你可以从地图上找到附件朋友的位置、状况，甚至包括手机电量、名字、定位、驻留时长等信息，也能发送消息、分享有趣的地点或活动。

测试人员还提到，这款 App 可以通过地图进行社交，既可以在熟人之间维持联系，也可以和地图中的陌生人进行搭讪。

▲ “M8”App 的登录界面和地图界面

此外，你还可以在这款 App 中看到类似于超级 QQ 秀的“动态广场”的“广场”模块（IT之家注：这款 App 由 QQ 团队打造，可能会采用一些类似的功能设计）。

在这里，每个用户都会化身为一个虚拟数字人形象，用户可以通过系统提供的状态表情为虚拟形象添加状态信息，也可以发表图文来表达自己的想法。

▲ M8 的广场界面和状态编辑界面

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