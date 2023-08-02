《消费者报告》测试发现，特斯拉 Model Y 等车型低温续航衰减严重

IT之家 8 月 2 日消息，众所周知，电动汽车在寒冷的天气中会受到影响，但即使在目前比较温暖的情况下，美国一些纯电车型的表现也没有达到预期。

非营利组织《消费者报告》在三种温度条件下对特斯拉 Model Y 长续航版、福特电马 Mustang Mach-E 长续航版、现代 Ioniq 5 和大众 ID.4 Pro S 四款车型声称的续航里程进行了测试，以了解低温天气对电池有多大影响。

测试结果并不令人意外，这些电动汽车的续驶在寒冷天气条件下受到的影响非常大，但在这四辆车中最突出的是特斯拉 Model Y，它即使外部温度没有低到影响电池的情况下依然未能达到 EPA 规定的 326 英里（IT之家备注：约 524.65 公里）续航里程。

在《消费者报告》测试中，以 70 英里 / 小时（112 公里 / 小时）的速度在高速公路上进行了持续巡航测试，往返 142 英里（228 公里）后 Model Y 计算出的实际续航里程降至 186 英里（299 公里），寒冷天气（平均气温 -8 摄氏度）。

相比之下，电马 Mach-E 的官方续航里程为 270 英里（434 公里），而在寒冷天气下的续航里程为 188 英里（302 公里），而 EPA 续航 256 英里（412 公里）的现代 Ioniq 5 在寒冷天气下的实际续航里程为 183 英里（294 公里）。

与此同时，大众 ID.4 的 EPA 额定续航里程为 240 英里（386 英里），在寒冷天气下实际行驶里程为 170 英里（273 公里）。

在温度为 18 摄氏度的温和天气条件下，上述所有四款电动汽车的续航里程均提高了约 50-70 英里，但始终低于官方数据。

随后，《消费者报告》在 29 摄氏度的温暖天气下进行了测试，结果表明部分车型可以达到甚至超过 EPA 标准，例如 Mustang Mach-E 和 ID.4 就超出了 EPA 续航，分别达到了 275 英里（442 公里）和 256 英里（412 公里），而 Ioniq 5 比官方估计少了 2 英里（4.8 公里）。

但与此同时，Model Y 在这般温暖的天气条件下的计算出的续航里程为 274 英里（441 公里），远低于 EPA 估计的 326 英里（524 公里）。

《消费者报告》指出，特斯拉 Model Y 是四款车型中最轻的型号，与最重的 ID.4 相差 500 多磅，与配备类似大小电池的 Ioniq 5 相差约 200 磅，而 Ioniq 5 电池容量为 72.6kWh，特斯拉估计为 81kWh）。

为了获得真实的续航里程结果，《消费者报告》在每次测试前都会充电一整夜，保证其电量维持在 100%，然后在同一路线上行驶，自适应巡航控制设置为 70 英里 / 小时，能量回收等机制设为最小值。

在汽车返回测试中心后，工程师记录分析了各种电动汽车显示的剩余续航里程，并参考整个行程过程中使用的里程数与行驶里程数之间的比例来推断特定行程的总续航里程。当然，该比例也与 SOC (电池电量百分比) 下的每英里行驶里程数进行了比较。

据称，为了模拟映典型的用户使用场景，所有车型的电池都没有完全耗尽，因为消费者报告指出，就算是油车也很少在完全没油的情况下驾驶。

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