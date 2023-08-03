消息称 Apple Watch Series 9 芯片采用 5nm 工艺：性能提升 50%、功耗减少 30%

IT之家 8 月 3 日消息，根据国外科技媒体 macworld 报道，苹果今年秋季推出的 Apple Watch Series 9 手表在性能方面会有较大提升，推测性能提升 50%，功耗减少 30%。

彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）日前发布的 Power On 时事通讯中，表示 S9 将提供自 Series 6 以来首次“显著的速度改进”。

IT之家援引 macworld 报道，苹果 Apple Watch Series 9 将搭载 S9 芯片，基于苹果的 A15 Bionic 芯片组，并配有配套的 GPU。

苹果自 Apple Watch Series 4 以来，一直配备 1GB 内存。A15 使用了与 A13 相同的 LPDDR 4x 规格内存，目前无法判断苹果是否会增加内存。

从 A13 升级到 A15 最大的变化在于生产工艺，A15 采用台积电的第二代 5nm 工艺--N5P 制造。

该媒体基于 A13（7nm）和 A15（5nm）的性能差异，推测 S9 芯片的的性能可以提高 40-50%，功耗减少 30%。

该媒体也表示，上述数据只是理想状态下的增幅，具体性能和续航还取决于散热、电压、应用场景、传感器等诸多因素，具体还要等待苹果官方宣传。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。