郭明錤：苹果 iPhone 15 系列需求预计将低于 iPhone 14 系列

IT之家 8 月 3 日消息，苹果分析师郭明錤今天预测，iPhone 15 系列的需求将低于今年的 iPhone 14 系列。

郭明錤表示，较低的需求可能会给苹果供应商在 2023 年下半年的收入增长带来挑战。

郭明錤还称，苹果的生成式 AI 的进展显著落后竞争对手，故预计苹果不会在财报会议上提到太多 AI 方面的内容。此外，Vision Pro 的 2024 年出货预估仍相当小，故目前难以此推升苹果与苹果供应链股价。

郭明錤表示，目前没有任何迹象显示苹果会在 2024 年会将 AI 边缘运算与硬件产品整合，故目前难以此激励苹果与 Apple 供应链股价。

即将推出的 iPhone 15 系列应该包括 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 四款手机。根据此前多方传闻，这四款机型都将配备 USB-C 接口和灵动岛屏幕，后者目前只有 iPhone 14 Pro 系列机型独有。iPhone 15 Pro 机型还有其他一些传闻的功能，包括更快的 A17 仿生芯片、钛合金框架、可定制的 Action 按键、更窄的显示屏边框、Wi-Fi 6E 支持、Pro Max 相机最高可提供 5-6 倍光学变焦等等。

IT之家注意到，英国巴克莱银行的分析师蒂姆・朗 (Tim Long) 此前称，iPhone 15 Pro 机型在美国的售价可能比 iPhone 14 Pro 机型高出 100 到 200 美元。这些价格上涨可能会抑制设备的需求，尤其是在过去几年中，由于通货膨胀高于平均水平，一些消费者可能会减少他们的可支配性支出。

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