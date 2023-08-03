美国立法者致信库克，要求解释为何苹果“不待见”NFT 和区块链应用

IT之家 8 月 3 日消息，在美国共和党人 Gus Bilirakis 和民主党人 Jan Schakowsky 的牵头下，美国立法者近日致信苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook），要求解释为何 App Store “不待见”NFT 和区块链相关应用。

创新、数据和商业小组委员会（Subcommittee on Innovation, Data, and Commerce）在信中，要求苹果公司解释为何遏制 NFT 和区块链应用的原因，并要求提高相关的透明度。

IT之家翻译信函中部分内容如下：

苹果利用其 App Store 指南来增加自己的利润，并遏制区块链、NFT 和其他区块链相关技术中应用程序的数量。 不少企业为了遵守 App Store 关于 NFT 的指导方针，不得不推出“精简版”应用。

报告中以 Axie Infinity 举例，表示该公司花了 2 年时间和苹果公司洽谈，希望其应用能上架 App Store。但讨论过程并不顺利，该公司无奈剥离了 NFT 机制，在 App Store 上架了缩水版本。

这封信还指出，一些人认为“苹果利用 App Store 作为对抗竞争对手的武器”。

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