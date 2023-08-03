推特改名 X 惹众怒，用户纷纷给应用打 1 星差评

IT之家 8 月 3 日消息，社交媒体推特已经更名为 X，这是为了实现其所有者埃隆・马斯克的“万能应用”愿景，不过这也引起了很多用户的强烈不满。

市场情报公司 Sensor Tower 的一项新分析显示，在美国苹果应用商店，用户纷纷给这个更名后的应用打出 1 星的差评。据 Sensor Tower 的数据，自从 7 月 24 日正式更名为 X 后，该应用在美国 iOS 平台上收到的近 78% 的评价都是 1 星评价，而在此之前的两周内，这一比例只有 50%。（50% 显然也不好，说明用户对马斯克接管后对 Twitter 所做的诸多改变有不少抱怨。）

Sensor Tower 指出，这些新的一星差评都是针对更名所做的反应，用户写道他们对新的标志和名称感到不满。用户纷纷称，“把小鸟还给我们”“还我们小鸟！！！”“X 是什么？”“好应用变坏了”“丑陋”。

然而，更名并非全然是坏消息。IT之家注意到，Sensor Tower 的数据显示，在更名后，X 应用的全球安装量同比增长了 20%。同时，每周用户增长率也有 3-4% 的提升。本月早些时候，X 首席执行官琳达・亚卡里诺声称该应用的使用量达到了历史新高，并在 7 月 28 日，X 所有者埃隆・马斯克发文称月活跃用户达到了今年新高。不过，两位高管都没有透露使用量达到峰值的具体日期和时间。

不过，Sensor Tower 的分析也揭示，在更名为 X 后，每位用户的平均使用时长下降了 7%，每位用户的每日会话数下降了 6%。

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