传音 Infinix GT 10 Pro 游戏手机发布，搭载天玑 8050、120Hz 屏幕

IT之家 8 月 3 日消息，据 2020 年 SuperData Research 的报告，全球游戏市场的价值达到了 1590 亿美元，是音乐产业（191 亿美元）的 8 倍，是电影产业（417 亿美元）的 4 倍。其中，电子竞技产业就贡献了 11 亿美元的收入，这也解释了为什么近期游戏手机层出不穷。近日传音旗下 Infinix 就推出了该公司首款专为游戏而设计的手机，名为 GT 10 Pro。

GT 10 Pro 搭载一颗 6 纳米工艺的联发科天玑 8050 芯片，拥有 4+4 个 A78 和 A55 核心，其中最高频率达到 3.0GHz，配备了 9 核心的 Mali-G77 GPU，以及 8GB LPDDR4X 内存和 256GB UFS 3.1 存储空间。此外，还支持最高 1TB 的 microSD 卡扩展和 8GB 的虚拟内存。

游戏手机除了芯片之外，另一个重要的部分是显示屏。GT 10 Pro 配备了一块 6.67 英寸的 AMOLED 屏幕，分辨率为 1080 x 2400 像素（20:9），支持 120Hz、90Hz 和 60Hz 三档刷新率，并且具有 360Hz 的触控采样率。这是一块 10 位色深的面板，边框很窄，峰值亮度达到 900 尼特，使用了 1920Hz 高频 PWM 调光技术。屏幕内置了指纹识别器，同时还有距离传感器和光线传感器。

GT 10 Pro 的电池容量为 5000mAh，并且支持旁路充电技术 —— 也就是说，可以使用 USB Power Delivery 3.0 充电器绕过电池直接为手机供电，这样可以在游戏时降低发热，并且延长电池寿命。此外，该机支持最高 45W 的 PD 充电。

音频方面，GT 10 Pro 拥有立体声扬声器和 3.5mm 耳机孔。此外还有一个 4D 振动引擎，可以通过触觉反馈增强音频效果。

Infinix GT 10 Pro 有两种颜色可选：赛博黑和幻影银。设计风格带有赛博朋克的元素，并且有一个可定制的 mini-LED 灯。包装盒里还附赠了一个保护壳，可以让手机更加防滑。

相机方面，新机后置一个 108MP 主摄像头（f / 1.75 光圈、1/1.67 英寸传感器），以及两个 2MP 辅助摄像头；前置有一个 32MP 自拍摄像头。后置摄像头配备了四个 LED 闪光灯，前置摄像头有两个 LED 灯，两个摄像头都最高支持 2K / 30fps 或 1080p / 60fps 的视频录制。

Infinix GT 10 Pro 运行的是基于 Android 13 的 Pure XOS 13 系统。之所以叫“pure”，是因为 Infinix 称减少了预装应用的数量，并且没有广告。

GT 10 Pro 的包装盒也很有特点，Infinix 特别设计了这个纸盒，让它可以变成一个被动式的声音放大器 / 充电支架。这是一个重复利用包装盒的巧妙设计，并且增加了手机的趣味性。

Infinix GT 10 Pro 将于近期上市，售价约为 240 美元-250 美元（IT之家备注：当前约 1723 元-1795 元人民币）（不同地区会有一些差异）。

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