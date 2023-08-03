马斯克在旧金山 X 总部擅自安装巨型“X”标志惹麻烦，房东将被罚款

IT之家 8 月 3 日消息，近日，马斯克在旧金山 X 总部的屋顶安装了一个巨大的“X”标志，引发了周围居民的不满和投诉。这个标志的安装没有经过许可，看起来“不牢固”，还有“令人厌烦的闪烁灯”。周一，有工人将这个标志拆除。

旧金山建筑检查部门告诉外媒 Insider，位于市场街 1355 号的 X 总部大楼的业主将因为没有相关施工许可证而被罚款。目前罚款的金额还不清楚，Insider 周二联系了 X 公司、马斯克、以及房东 SRI Nine Market Square LLC（一家房地产投资公司 Shorenstein 的子公司）的代表，但没有得到回复。

马斯克去年以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3163.6 亿元人民币）收购了 Twitter，并将其更名为 X。周五，他在总部屋顶安装了这个“X”标志，导致该市建筑检查部门发出违规通知。周末期间，该部门收到了 24 条关于这个标志的投诉，包括“对其结构安全和灯光的担忧”。

这也不是马斯克第一次和房东发生纠纷，今年一月，房东就起诉了马斯克和 X 公司，指控他们拖欠数百万美元的租金。

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