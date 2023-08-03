比亚迪官宣宋 L 年内上市：定位猎装 SUV，配备无框车门

IT之家 8 月 3 日消息，今日上午，比亚迪汽车在官方微博发布预告图，称旗下全新“B 级旗舰猎装 SUV”宋 L 将于年内上市。结合此前网络上流出的“官方谍照”，种种迹象表明这款新车可能不需要等得太久。

这次官方发布的预告图中进一步透露了新车的细节，可以明显看到隐藏式门把手和传统样式的后视镜，同时该车还配备了无框车门，运动属性得到明显增强。

IT之家此前报道，该车外观基于王朝“先锋龙颜美学”设计理念打造，尾部造型与同为猎装 SUV 车型的腾势 N7 类似，前脸则采用了厚重下压的车头与前机盖上四条棱线组合，呈现出俯冲向前的十足力量感。

它还有封闭式中网，依然保留了龙须造型的贯穿式饰条，内置宋字 LOGO 和贯穿式头灯，并带有多种纵向线条的装饰，与纵向的头灯造型一起，提升了纹理和质感。

车身侧面，这款新车最显著的特征就是采用了流畅的溜背式造型，车身线条从 B 柱开始向下倾斜，整体视觉效果十分协调。

该车曾作为概念车在上海车展上首发亮相，值得一提的是当时的展车配备了电子后视镜，最终量产车型有望提供传统 / 电子后视镜双版本。

技术方面，新车将基于 e 平台 3.0 打造，拥有腾势 N7 同款的全新 CTB 电池车身一体化技术，还有云辇 C 平台以及智能电四驱动力系统加持。

此前有爆料显示，比亚迪宋 L 入门版车型可能会搭载 313 马力的电动机，高配版或搭载综合参数为 530 马力的双电机动力系统。

不久前，比亚迪也公布了 7 月具体销量数据：新能源汽车销量 262161 辆，上年同期销量 162,530 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

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