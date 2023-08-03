理想 L9 Pro 上市：取消激光雷达、标配空悬电视冰箱，售 42.98 万元

IT之家 8 月 3 日消息，理想 L9 Pro 今日上市，售价为 42.98 万元。官方表示，理想 L9 Pro 从今日起在理想汽车官网和理想汽车 App 开启定购，新车将在 2023 年 8 月内交付。

随着理想 L9 Pro 的上市，理想 L9 将为用户提供 Pro 和 Max 两个版本，在外观、内饰、动力和底盘方面都保持了一致，唯一的区别是在驾驶辅助配置上。理想 L9 Pro 标配了地平线征程 5 芯片和理想智能驾驶 AD Pro 系统，可以实现高速公路上的辅助驾驶功能；而理想 L9 Max 则标配了激光雷达和理想智能驾驶 AD Max 系统，可以实现全场景的辅助驾驶功能。理想 L9 Max 的官方指导价为 45.98 万元。

作为一款定位于豪华智能电动 SUV 的车型，理想 L9 Pro 在配置方面十分丰富。车内配备了三块 15.7 英寸 3K ⻋规级的 OLED 屏幕，分别位于中控台、副驾驶位置和后排中央，可以实现屏幕联动和手势控制功能。此外，理想魔毯空⽓悬架、智能空间 SSMax+、杜⽐全景声和 7.3.4 ⾳响布局以及第⼆排座椅 4D 振动单元、⼀⼆排座椅⼗点按摩、⼆排右侧“头等舱”座椅、冷藏 / 保温双⽤⻋载冰箱、⾹氛系统等多项配置在理想 L9 Pro 上也全部为标配。

动力方面，理想 L9 Pro 采用了增程式动力总成，由 1.5T 四缸增程器和前后双电机组成。增程器由理想自研，热效率达到 40.5%。双电机的最大功率为 330 千瓦，最大扭矩为 620 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 5.3 秒。电池方面，理想 L9 Pro 搭载了容量为 44.5 千瓦时的三元锂电池组，CLTC 综合工况纯电续航里程为 215 公里，WLTC 综合工况纯电续航里程 180 公里，综合续航里程达到 1315 公里。

底盘方面，理想 L9 Pro 采用了前双叉臂 + 后五连杆的悬架结构，并配备了全自研的底盘控制系统，标配空气弹簧和 CDC 连续可调阻尼减震器。

理想汽车在 7 月份共交付了 34134 辆新车，同比增长了 227.5%，其中理想 L7 的交付量已经突破了 5 万辆，理想 L8 和理想 L9 的交付量也从 3 月份的 1.2 万辆提升到了 7 月份的 2 万辆。目前，理想汽车在全国已经拥有 337 家零售中心和 323 家售后维修中心，覆盖了 128 个城市和 222 个城市。

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