6 家主要快递公司回应快递被暴雨泡毁赔付问题、受灾地区快递收寄情况

IT之家 8 月 3 日消息，近日京津冀、福建等多地发生强降雨导致的洪涝灾害，快递被冲走、被泡导致毁损等问题引起网友关注。

针对此事，中新经纬于 8 月 2 日向顺丰速运、中国邮政、圆通速递、中通快递、申通快递，韵达速递致电询问，均得到相应回复。IT之家汇总如下：

中国邮政： 若邮件未保价，实际丢失或全部损坏按商品价值金额赔偿；若部分损失或短少，按实际损失价值予以赔偿，最高赔偿不超所付资费 6 倍，并退还所付邮资。

顺丰速运： 若物品价值较高，用户可选择保价，反之会结合运费比例进行赔付。

中通快递： 客服负责帮用户登记，但没有处理权限，同时不知晓后续的处理和措施。

申通快递： 若快件确实损坏，赔偿金额依据损坏情况（内件 / 包装 / 全损）确定，全损由派遣网点理赔。

圆通速递： 保价物品保丢不保损，即丢件按物品实际支付金额进行理赔。

韵达速递：如果发现快递受损，客服会帮助上报，后续有工作人员进行联系沟通，但赔偿措施尚不明确。

此外，受灾地区快递收寄情况如下：

中国邮政： 通知显示北京门头沟区、房山区快递收寄暂停。具体何时恢复暂无通知。

顺丰速运： 目的地为保定、涿州时效有所加时，从北京到天津加时通常为一天左右。北京地区一线快递员上岗率较日常提高 7%。

中通快递： 未接到准确通知，以当地网点回复为准。

申通快递： 寄到北京房山、门头沟及河北等地的快递件时效性会受影响，天津正常。

圆通速递： 京津冀地区快递正常收寄。

韵达速递：韵达当地网点从业人员平安，联络正常，沟通顺畅，快件已转移并妥善保管。目前北京快递受天气影响较慢，河北地区也存在延误。

IT之家此前报道，邮政局 7 月下旬发布了关于 2023 年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。

2023 年国家邮政局监测对象包括 9 家快递服务品牌，调查范围覆盖 50 个城市，包括各直辖市、省会城市和 19 个快递业务量较大的城市，具体快递品牌为：邮政速递、顺丰速运、中通快递、圆通速递、韵达速递、申通快递、京东快递、德邦快递、极兔速递。

国家邮政局进行了满意度调查与时限测试：

满意度调查采用在线调查方式，由 2023 年使用快递服务的用户对受理、揽收、投递、售后和信息 5 个方面进行满意度评价，共获得有效样本 9221 个。

时限测试采用系统数据抽样方式，业务范围为国内异地快件，共获得有效样本 216 万个。

测试发现，2023 年第二季度快递服务全程时限为 53.99 小时，同比缩短 8.98 小时。72 小时准时率为 84.22%，同比提升 10.65 个百分点。从 72 小时准时率看，准时率较高的品牌为顺丰速运、邮政速递、中通快递。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。