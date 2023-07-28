国家邮政局：今年第二季度顺丰速运、邮政速递的快递 72 时准时率最高

IT之家 7 月 28 日消息，据国家邮政局官方公众号报道，邮政局今日发布了关于 2023 年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。

IT之家经过汇总得知，2023 年国家邮政局监测对象包括 9 家快递服务品牌，调查范围覆盖 50 个城市，包括各直辖市、省会城市和 19 个快递业务量较大的城市，具体快递品牌为：邮政速递、顺丰速运、中通快递、圆通速递、韵达速递、申通快递、京东快递、德邦快递、极兔速递。

▲ 图源 国家邮政局官方公众号

据悉，国家邮政局进行了满意度调查与时限测试：

满意度调查采用在线调查方式，由 2023 年使用快递服务的用户对受理、揽收、投递、售后和信息 5 个方面进行满意度评价，共获得有效样本 9221 个。

时限测试采用系统数据抽样方式，业务范围为国内异地快件，共获得有效样本 216 万个。

测试发现，2023 年第二季度快递服务全程时限为 53.99 小时，同比缩短 8.98 小时。72 小时准时率为 84.22%，同比提升 10.65 个百分点。从 72 小时准时率看，准时率较高的品牌为顺丰速运、邮政速递、中通快递。

从分环节来看，寄出地处理环节平均时限为 7.83 小时，同比缩短 0.61 小时；运输环节平均时限为 33.61 小时，同比缩短 5.95 小时；寄达地处理环节平均时限为 9.60 小时，同比缩短 1.70 小时；投递环节平均时限为 2.95 小时，同比缩短 0.72 小时。

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