研究发现，美国大多数电动汽车的充电费用高于燃油车的加油费用

IT之家 8 月 3 日消息，据 Businessinsider 报道，根据一项新的研究，目前给许多电动汽车充电的成本仍然高于给它们的汽油动力对应车型的加油成本。该研究由安德森经济集团（Anderson Economic Group）于周二发布，比较了在加油站加油和在家或公共场所充电的费用差异。

研究发现，关于充电和加油的费用，不同的车型有不同的结果。对于卡车来说，加油和充电的费用大致相同。而对于入门级和中档的轿车和 SUV 来说，在家或公共场所充电的费用都高于在加油站加油的费用。豪华车型和 SUV 则介于两者之间，如果在家充电，可能比加油便宜一些，但如果在公共场所充电，则可能比加油贵一些。

研究基于美国最新的汽油和居民用电价格、商业充电价格、燃料和电动汽车的税收情况、燃油经济性等信息，计算了每行驶 100 英里（IT之家备注：约 160.93 公里）时，加油和充电的费用。

以下是按照不同车型划分的费用情况：

卡车

对于卡车来说，加油和充电的费用大致相同。无论是福特 F 系列、道奇 1500（Ram 1500）还是雪佛兰 Silverado 多功能越野车，每行驶 100 英里需要花费约 17.58 美元。使用柴油的卡车每行驶 100 英里需要花费约 17.10 美元。如果拥有一辆纯电 Rivian R1T 或 GMC 悍马，在家充电的费用与此相差无几，约为 17.70 美元。但是，如果主要在公共场所充电，费用会飙升 48%，达到约 26.38 美元。

入门级轿车和 SUV

如果拥有一辆日产 Versa、现代 Elantra 或起亚 Forte，每行驶 100 英里需要花费约 9.78 美元。但是换成日产 Leaf 或雪佛兰 Bolt，那么在家充电的费用就会增加到约 12.55 美元。去公共场所充电，可能要花近 16 美元，比对应的燃油车型多出 64%。

豪华车

豪华车在家充电可能比加油便宜一些，无论是雷克萨斯 ES、保时捷 Macan、奔驰 GLE 还是类似的车型，每行驶 100 英里需要花费约 17.56 美元。而保时捷 Taycan、特斯拉 Model X 和 Model S 以及奔驰 EQS 在家充电的费用可能只有约 13.50 美元，节省约 23%。但是，如果驾驶这些电动汽车并且主要在公共场所充电，那么跟加油差不多，每行驶 100 英里要花费约 17.81 美元。

中端轿车和 SUV

目前，给福特野马 Mach-E、起亚 EV6 或大众 ID.4 的充电比给对应的内燃机车型如雪佛兰 Equinox、日产 Altima 或斯巴鲁森林人加油要花更多的钱。在家充电，上述这些车型每行驶 100 英里要花费约 12.62 美元，而在加油站加油则要花费约 11.08 美元。当在公共充电站时，则要花费约 16.10 美元。

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