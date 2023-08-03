Win11 学院：装机时选择“英文（全球）”，不会预装第三方应用

IT之家 8 月 3 日消息，消息源 @ThioJoe 近日发现了一个小技巧，可以在不需要借助复杂的脚本、或者第三方修改工具的情况下，实现“纯净” 安装 Win11 系统。

@ThioJoe 发现在安装 Win11 系统过程中，在“时间和货币格式”下选择“英语（全球）”之后，不会预装 TikTok、Instagram、ESPN、Spotify 等应用程序。

用户选择该选项之后，在 OOBE（首次开机引导）期间可能会跳出错误。

操作系统将花费一段时间来加载初始区域选择屏幕，然后抛出典型的“Something wrong”错误与 OOBEREEGION 代码。

用户可以选择绕过这个问题，请单击“跳过”-您可以稍后在“设置”应用程序中更改您的区域和格式。

进入桌面之后，开始菜单不再预装第三方应用程序。接下来您可以前往设置 > 时间和语言 > 语言和地区，并设置您自己的国家和地区格式。

IT之家注：这种方式仅能阻止预装第三方应用，像 Mail & Calendar、Climchamp、Edge、Teams、Cortana、地图、天气等股票应用依然会预装。

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