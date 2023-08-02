自 9 月发布的预览版和后续更新开始，Win11 默认禁用 TLS 1.0/1.1

IT之家 8 月 2 日消息，微软项目经理 Jess Krynitsky 今天发布博文，宣布自 2023 年 9 月发布的 Win11 预览版以及后续 Windows 系统版本开始，默认禁用对 TLS 1.0/1.1 的支持。

微软表示 TLS 1.0 和 1.1 版本分别可以追溯到 1999 年和 2006 年，因此在过去几年中出现了非常多的漏洞。

微软自 Win8 开始添加了对 TLS 1.2 的支持，在 Win11 系统中添加了对 TLS 1.3 的支持。

IT之家翻译微软官方新闻稿内容如下：

互联网标准和监管机构在过去几年时间里，由于各种安全问题，已经弃用或禁止 TLS 1.0 和 1.1 版本。 我们多年来一直在跟踪 TLS 协议的使用情况，当前已经确认 TLS 1.0 和 TLS 1.1 的使用数据足够低，可以采取相关行动。 自 2023 年 9 月发布的 Win11 预览版和后续的 Windows 系统版本开始，系统默认禁用 TLS 1.0/1.1，以便于鼓励用户使用更安全的现代协议。

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